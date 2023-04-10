Під час засідання 10 квітня Верховна Рада України прийняла Постанову №9192 про звернення до держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в Організації Північноатлантичного договору.

За постанову проголосували 352 нардепи. У пояснювальній записці нагадується, що розпочата воєнна агресія РФ у 2014 році переросла 24 лютого 2022 року «у невиправдане і неспровоковане широкомасштабне воєнне вторгнення на територію України, тому нагальною необхідністю стало прискорення реалізації частини п’ятої статті 85 Конституції України, яка визначає набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору як стратегічний курс нашої держави, що має безпрецедентний рівень підтримки Українського народу».

З цією метою Верховна Рада звернулась до держав Організації Північноатлантичного договору, парламентів цих держав і Парламентської асамблеї НАТО із закликом «здійснити необхідні кроки для виконання рішень Бухарестського саміту НАТО в частині прийняття України до Організації Північноатлантичного договору як повноправного члена».

Українські парламентарі закликали «сприяти ухваленню спільних з Україною документів на підтримку наближення України до майбутнього членства в НАТО під час Весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО». Здійснення запропонованих постановою заходів «сприятиме формуванню консенсусу серед держав – членів НАТО щодо євроатлантичної інтеграції України.