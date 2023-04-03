Програма передбачить навчання українських військових та заохочення до переходу на озброєння НАТО

НАТО планує розробити програму підтримки України, розраховану на багато років уперед. Йдеться про зміцнення ЗСУ та передачу натівського озброєння.

Про це у понеділок, 3 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Європейська правда». Про старт програми підтримки він повідомив на брифінгу міністрів закордонних справ у Брюсселі.

«Наша підтримка розрахована на тривалий період. Тож я очікую, що міністри погодяться почати роботу над розробкою багаторічної програми для України», – заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг зазначив, що міністри закордонних справ країн НАТО погодять розробку багаторічної програми на підтримку України у вівторок, 4 квітня, під час чергової зустрічі.

Крім того, генеральний секретар назвав точну дату, коли Фінляндія стане членкинею НАТО – це відбудеться також 4 квітня 2023 року.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг не виключив, що країни НАТО зможуть передати Україні сучасні винищувачі та бойові літаки. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16, які відмовилися передавати в США.