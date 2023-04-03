НАТО розробить багаторічну програму підтримки України
Старт програми погодять 4 квітня на конференції НАТО
НАТО планує розробити програму підтримки України, розраховану на багато років уперед. Йдеться про зміцнення ЗСУ та передачу натівського озброєння.
Про це у понеділок, 3 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Європейська правда». Про старт програми підтримки він повідомив на брифінгу міністрів закордонних справ у Брюсселі.
«Наша підтримка розрахована на тривалий період. Тож я очікую, що міністри погодяться почати роботу над розробкою багаторічної програми для України», – заявив генсек НАТО.
Єнс Столтенберг зазначив, що міністри закордонних справ країн НАТО погодять розробку багаторічної програми на підтримку України у вівторок, 4 квітня, під час чергової зустрічі.
Крім того, генеральний секретар назвав точну дату, коли Фінляндія стане членкинею НАТО – це відбудеться також 4 квітня 2023 року.
Нагадаємо, Єнс Столтенберг не виключив, що країни НАТО зможуть передати Україні сучасні винищувачі та бойові літаки. Зокрема, йдеться про винищувачі F-16, які відмовилися передавати в США.