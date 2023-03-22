Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ не виключив, що країни-члени Альянсу таки передадуть Україні винищувачі або інші бойові літаки. Про це він сказав у інтерв’ю The Guardian.

Він наголосив, що країни НАТО мають «продовжувати розглядати потребу в більших можливостях». За його словами, не зважаючи на початкову очевидну відмову президента США Джо Байдена передати винищувачі американського виробництва Україні, все ж «не було ухвалено жодних рішень щодо F-16».

Нагадаємо, Польща першою з країн-союзниць підтвердила передачу винищувачів МіГ-29. Такі ж літаки Україні передасть Словаччина.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що МіГ-29 не змінять ситуацію у небі, але можуть підштовхнути союзників до надання Україні винищувачів F-16.