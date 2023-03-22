Mirage 2000 – французький багатоцільовий винищувач

22 березня французька газета Le Figaro повідомила, що Упродовж півтора місяця у Франції відбуваються навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000. Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Liga.net заявив, що ця інформація не відповідає дісності.

За даними газети, близько 30 українських пілотів нібито вже понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі. У разі прийняття політичного рішення, Франція могла б поставити українській армії 10 винищувачів.

У коментарі Liga.net речник Повітряних сил Юрій Ігнат цю інформацію спростував. Він сказав, що інформація про навчання українських льотчиків не відповідає дійсності.