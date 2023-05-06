Російська гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал»

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що 4 травня над Києвом справді було збито російську гіперзвукову ракету «Кинджал». Її збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

«Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал! [Її збили із ЗРК] Patriot. Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини», – написав Олещук вранці в суботу, 6 травня.

За словами командувача Повітряних сил, ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.

Зауважимо, раніше Повітряні сили спростували збиття «Кинджала», про яке повідомило видання Defense Express. Коментуючи це, Олещук зазначив, що «не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог».

Зауважимо, що на бойовому чергуванні в Україні вже перебувають два дивізіони ЗРК Patriot. Такі комплекси Україна отримала від США, Німеччини та Нідерландів. Водночас раніше Україна не мала засобів для збиття таких ракет.