Повітряні сили підтвердили збиття над Київщиною ракети «Кинджал» із ЗРК Patriot
Раніше про збиття цієї ракети повідомляли ЗМІ, але військові цю інформацію спростовували
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Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що 4 травня над Києвом справді було збито російську гіперзвукову ракету «Кинджал». Її збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot.
«Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» Кинджал! [Її збили із ЗРК] Patriot. Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини», – написав Олещук вранці в суботу, 6 травня.
За словами командувача Повітряних сил, ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії.
Зауважимо, раніше Повітряні сили спростували збиття «Кинджала», про яке повідомило видання Defense Express. Коментуючи це, Олещук зазначив, що «не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог».
Зауважимо, що на бойовому чергуванні в Україні вже перебувають два дивізіони ЗРК Patriot. Такі комплекси Україна отримала від США, Німеччини та Нідерландів. Водночас раніше Україна не мала засобів для збиття таких ракет.