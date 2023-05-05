У Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинжал» над Києвом вночі 4 травня. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на речника Повітряних сил Юрія Ігната.

За його словами, того вечора взагалі не було зафіксовано пусків балістичних ракет.

«Я вже спростував тисячу разів, ви мали б це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це», – сказав Юрій Ігнат.

Також в Повітряних силах іронічно порадили «звертатися за додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використає ворог у війні проти України», до Defence Express і КМВА [останні повідомляли про нібито запуск балістичних ракет, якого насправді так і не сталося].

Нібито збитий над Києвом «Кинжал» [на думку журналістів Defence Express]

Раніше журналісти Defence Express повідомили, що над Києвом близько 02:40 4 травня нібито збили гіперзвукову ракету росіян типу Х-47 «Кинжал». Defense Express із власних джерел отримав фото уламків ракети, на яких «носовий обтічник, максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47».

Оновлено. 6 травня командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив збиття «Кинджала» над Київщиною. З його слів, ракету збили із ЗРК Patriot.