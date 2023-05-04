В ГУР назвали брехнею так зване «затримання агентів Буданова»

В українській воєнній розвідці заперечили заяви ФСБ про нібито затримання у тимчасово анексованому Криму «агентів Буданова». Про це у четвер, 4 травня, заявив​ представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, такі «вкиди» свідчать про те, що російський режим боїться України та її спецслужб, в тому числі й розвідувальних.

«Заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму − чергова ворожа дезінформація», – заявив Юсов. Він зауважив, що росіяни правильно роблять, що бояться, адже розплата за всі їх воєнні злочини, скоєні в Україні, обов'язково буде. Найбезпечніший шлях для них − добровільно здатися українському правосуддю.

Нагадаємо, 3 травня російська ФСБ заявила про викриття у Криму агентурної мережі ГУР МО. За версією спецслужби країни-терористки, «українські розвідники» нібито мали намір влаштувати на окупованому півострові «резонансні диверсійно-терористичні акти» й вбити «главу» окупаційної адміністрації Сєргєя Аксьонова, «голову парламенту» Владіміра Константінова та «мера» Ялти Яніну Павлєнко.

ФСБ оприлюднила відео із затриманням чоловіка, який назвався Віктором Підвальним 1967 року народження і розповів, що його позивний – «Сократ», що його «завербував» у польському Кракові в червні 2022 року Роман Машовець – співробітник військової розвідки і «близький друг Буданова».