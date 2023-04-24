Хто з російських політиків може замінити Путіна, голова ГУР не уточнив

Представники російської еліти вже понад рік розглядають варіанти зміни влади шляхом заколоту проти Владіміра Путіна, повідомив у понеділок, 24 квітня, голова ГУР МО Кирило Буданов, в інтерв'ю «РБК-Україна». Водночас голова розвідки підкреслив, що російські політики ніяк не можуть обрати варіант на заміну Владіміру Путіну.

За даними Кирила Буданова, російські еліти мають кілька варіантів для кандидатури наступника російського диктатора. Водночас голова української розвідки не виключив можливість заколоту в Кремлі, проте, стверджує він, російська та світова громадськість цього не побачить.

«Давайте просто змоделюємо з вами події. До прикладу, зʼявиться повідомлення: "Траур, помер уві сні від серцевого нападу". І все – король умер, да здравствует король», – заявив Кирило Буданов.

На його думку, російські політики та інші еліти активно обговорюють кандидатуру наступника Владіміра Путіна, проте не можуть визначитися вже понад рік. Хто саме може стати потенційним главою Росії після Путіна, Кирило Буданов не уточнив.