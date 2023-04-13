У Кремлі планували саботувати наступ російських військ в Україні, поки Владімір Путін проходив хіміотерапію. Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita, із посиланням на злиті «секретні документи» Пентагону.

Як пише газета, у верхній частині злитого документа міститься низка абревіатур, які вказують на те, що це інформація під грифом «цілком таємно» (TS), отримана шляхом моніторингу зв’язку, доступ до неї мають люди з відповідним допуском у країнах Five Eyes. Згідно з документом, секретар радбезу Росії Ніколай Патрушев і та голова генштабу Валєрій Гєрасімов розробляли план сабтажу, поки той лікувався від раку.

«За словами джерела, яке отримало інформацію від російського інформатора з доступом до чиновників у Кремлі, Росія планувала кинути сили з російського Таганрога в український Маріуполь і зосередити свою увагу саме на південному фронті [тоді як Путін планував акцентувати наступ на східній частині України]. За словами [джерела], план "наступу"… було розроблено секретарем ради національної безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим та начальником генштабу Росії Валєрієм Гєрасімовим з метою саботувати Путіна», – йдеться в документі.

Також у документі згадуються чутки про нібито рак у російського диктатора та курси хіміотерапії.

«Джерело 22 лютого повідомило, що Гєрасімов нібито планував продовжити свої зусилля щодо саботажу наступу, зазначивши, що обіцяв "зірвати" так звану СВО до 5 березня, коли Путін мав розпочати курс хіміотерапії і, таким чином, не зможе вплинути на хід війни», — сказано в записці.

Один з файлів злитих «секретних документів» Пентагону

Припущення про хворобу Путіна є досить розповсюдженими серез західних розвідок. Для прикладу, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що російський диктатор Путін смертельно хворий. За його словами, йдеться саме про рак.

На початку квітня газета The New York Times у своєму матеріалі розповіла, що Пентагон розслідує витік секретних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ. Наступного дня тематика викрадених документів розширилась – у ще одній партії опублікованих файлів йшлось про те, що США нібито шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.