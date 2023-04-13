Федеральне бюро розслідувань США звузило коло осіб, які можуть бути причетні до витоку секретних документів. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, у ФБР змогли виділити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними, і останніми днями проводять з ними допити.

У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи, яка стоїть за витоком, зазначає телеканал. Інше джерело, знайоме з ходом кримінального розслідування, очікує, що воно просуватиметься набагато швидше, ніж оцінка збитків, яку проводить Пентагон. Це джерело також підтвердило, що ФБР наближається до встановлення особи підозрюваного.

На початку квітня газета The New York Times у своєму матеріалі розповіла, що Пентагон розслідує витік секретних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ. Наступного дня тематика викрадених документів розширилась – у ще одній партії опублікованих файлів йшлось про те, що США нібито шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.