Американські журналісти заявили, що до витоку секретних документів США, які, зокрема, стосуються війни в Україні,причетний «любитель зброї», який працював на військовій базі. Про це йдеться в статті газети The Washington Post.

Як пишуть журналісти, молодий «любитель зброї» поділився особливо «секретними документами» з групою далеких знайомих, які шукали спілкування під час ізоляції через пандемію. До групи входили чоловіки та хлопчики, яких об’єднував «інтерес до зброї, військового спорядження і Бога». група з приблизно 200 осіб, серед яких були іноземці, зокрема – українці й росіяни, у 2020-му сформувала закритий клуб на популярній серед геймерів онлайн-платформі Discord.

Багато хто з її учасників називали чоловіка OG. За їхніми словами, перші таємні документи він оприлюднив понад півроку тому. OG ділився ними регулярно в закритому чаті, де було близько 25 учасників, багато з яких – підлітки.

У статті йдеться, що спершу хлопець надсилав документи як текстові повідомлення, пояснювавши також їхній зміст. Але оскільки вони не справляли враження на учасників, то OG почав публікувати фотокопії документів, що почало привертати більше уваги.

На відміну від текстів, фотокопії документів виявилися значно яскравішими. Зокрема, деякі містили докладні схеми бойових умов в Україні та суворо секретні супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських енергооб’єктах. Інші містили потенційну траєкторію північнокорейських балістичних ядерних ракет, які можуть досягти Сполучених Штатів.

Співрозмовник видання уважно прочитав повідомлення OG, і ще сотні, які відправлялися упродовж кількох місяців. Він заявив, що це були майже дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які OG буцімто отримав на своїй роботі на «військовій базі». OG стверджував, що він нібито провів принаймні частину свого дня на об'єкті, що охороняється, де заборонені електронні пристрої, які можуть бути використані для документування секретної інформації, що зберігається в урядових комп'ютерних мережах або роздруковується.

Водночас журналісти також бачили відео, на якому ймовірний ініціатор витоку в навушниках і з великою гвинтівкою викрикує на камеру расистські й антисемітські вигуки, після чого стріляє в ціль. У групі, яку адміністрував OG, були, зокрема, расистські жарти або просто порожні балачки. Водночас він заборонив учасникам групи публікувати викладені документи в інших місцях. Інші учасники групи розповіли, що наприкінці лютого документи, всупереч забороні, почав публікувади один з учасників групи на іншому сервері.

Також OG у розмовах з учасниками групи стверджував, що не виступає проти уряду США і не є українським чи російським розвідником.

Американська влада вже проводить розслідування витоків цих документів. Водночас впродовж останніх кількох днів ЗМІ також повідомляли, що через ці витоки Україна змінила деякі свої військові плани.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.