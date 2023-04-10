Влада США продовжує розслідувати ситуацію з витоком нібито таємних документів Пентагону, про які повідомили на початку квітня. Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність – у Білому домі їх назвали підробкою.

Про це повідомив у понеділок, 10 квітня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, експерти продовжують перевіряти опубліковані документи, та виявляють елементи підробки.

«Поки я не можу говорити про їхню достовірність. Американці мають знати, що ми ставимось до цієї ситуації дуже серйозно. Президент проінформований про це і надалі буде отримувати оновлені дані. Міноборони також наглядає за цим. І Мін'юст США веде кримінальне розслідування. Немає жодних виправдань тому, що ці документи були злиті. Вони не мають бути доступні усім, а мають бути захищеними», – заявив Джон Кірбі.

Він не уточнив, що з документів було підробкою, проте запевнив, що наразі не можна говорити про правдивість жодного зі «злитих» матеріалів. Кірбі зазначив, що американські посадовці підтримують контакт із союзниками з інших країн та повідомляють про перебіг подій. Про документи повідомили і президента України Володимира Зеленського, проте Джон Кірбі не уточнив, чи говорив з ним президент США Джозеф Байден.

Нагадаємо, 7 квітня Пентагон почав розслідувати витік інформації про підготовку контрнаступу ЗСУ. Попри те, що документи не містили точних дат та конкретних планів бойових дій української армії, Пентагон шукає джерело витоку секретних матеріалів про плани допомоги Україні напередодні планованого контрнаступу. Згодом за Пентагоном розслідування почав американський Мін'юст.

«Оригінали» документів журналісти-розслідувачі знайшли на невеликому каналі у Discord ще до початку березня 2023 року. Вони поширилися серверами, які вели фанати комп’ютерних ігор.