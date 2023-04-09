Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів. Про це повідомляє CNN.

Розслідування розпочали після того, як у п'ятницю з'явилися нові документи, що охоплюють широкий спектр питань – від підтримки України з боку США до інформації про ключових союзників США, таких як Ізраїль, що збільшило кількість наслідків і без того тривожних витоків інформації. У четвер Пентагон заявив, що вивчає це питання після того, як у соціальних мережах з'явилися повідомлення про очевидно засекречені документи про війну в Україні.

«Вони виглядають справжніми», – сказав американський посадовець в інтерв'ю CNN про витік документів.

Американські посадовці кажуть, що серйозно ставляться до витоку інформації, проводячи розслідування і працюючи над більш офіційною оцінкою того, що міститься в документах і як вони потрапили в мережу. Документи, які були оприлюднені в п'ятницю, схоже, були розміщені в інтернеті протягом останніх кількох тижнів.

Вони, як видається, містять секретну інформацію на різні теми – від операцій найманців «Вагнера» в Африці та шляхів надання Ізраїлем летальної допомоги Україні до розвідувальних даних про зв'язки Об'єднаних Арабських Еміратів з Росією та занепокоєння Південної Кореї щодо надання боєприпасів США для використання в Україні.

CNN не зміг самостійно перевірити, що документи не були змінені. Всі вони мали гриф секретності, деякі з них – «цілком таємно», тобто найвищий рівень засекреченості. Усі вони також були виготовлені в період з середини лютого до початку березня.