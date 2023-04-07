Пентагон шукає джерело витоку секретних матеріалів про плани допомоги Україні напередодні планованого наступу української армії. Ці матеріали з’явилися останніми днями у соцмережах, повідомляє газета The New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації Джо Байдена.

У цих матеріалах містяться відомості про сили та озброєння принаймні частини українських підрозділів, які готуються до наступу, є інформація про графіки доставки боєприпасів та військової техніки. Із 12 бригад, про які йдеться у документах, 9 оснащуються за допомогою західних союзників України. Для їхнього обладнання потрібно, згідно з документами, 250 танків і 350 бойових машин піхоти.

У документах, як зазначають співрозмовники видання, немає планів наступу, який планує український Генштаб. Частина документів, де містяться дані про російські та українські втрати, за оцінкою джерел New York Times, виглядають сфальсифікованими.

«Для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала або аналітика розвідки ці документи, без сумніву, містять багато спокусливих підказок. У документах згадується, наприклад, рівень витрат боєприпасів HIMARS. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи це підтверджують», – відзначає видання.

Відомо, що на початку війни Київ відмовлявся ділитися з Вашингтоном своїми планами через побоювання з приводу витоку цієї інформації. Останніми місяцями кооперація в галузі військового планування між двома країнами розширилася. Такий витік може негативно позначиться на цьому процесі.