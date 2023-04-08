У соціальних мережах з'явилася нова частина секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю, повідомляє The New York Times.

Як йдеться в публікації, новий витік секретної інформації занепокоїв Міністерство оборони США та додав неспокою ситуації, яка, схоже, зненацька застала адміністрацію Джо Байдена. Аналітики заявили, що в інтернет могли потрапити понад 100 документів. Зокрема, один зі слайдів, датований 23 лютого, має позначку Секрет/NoForn, що означає, що він не призначений для передачі іншим країнам, повідомляє видання.

Масштаб витоку разом з чутливістю самих документів може завдати величезної шкоди, заявили американські офіційні особи.

Високопоставлений представник американської розвідки назвав витік «кошмаром для групи «П'яти очей», маючи на увазі США, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію й Канаду, які активно обмінюються розвідувальною інформацією.

Нові документи були знайдені в Twitter та на інших сайтах 7 квітня, через день після того, як в адміністрації Байдена заявили, що розслідують потенційний витік секретних українських військових планів.

Колишній високопоставлений чиновник Пентагону Мік Малрой заявив, що витік секретних документів є «значною дірою в безпеці», що може перешкодити українському військовому плануванню.

«Оскільки в основному були опубліковані фото документів, схоже, що це був навмисний витік, здійснений кимось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО», – сказав він, назвавши опубліковані документи «верхівкою айсберга».

«Поки представники Пентагону та агентств національної безпеки досліджували джерело документів, які з’явилися в Twitter і Telegram, ще один з’явився на 4chan – анонімній дошці оголошень. Це карта, яка нібито показує стан війни в східноукраїнському місті Бахмут. Але цей витік документів, схоже, виходить далеко за межі секретних матеріалів щодо військових планів України», – пише видання.

Експерти з безпеки, які переглянули документи, що потрапили у соцмережі, кажуть, що ця порція документів також включає в себе конфіденційні слайди про Китай, Індійсько-Тихоокеанський театр військових дій, Близький Схід і тероризм.

Коментуючи витік документів, командир батальйону Національної гвардії України, підполковник Юрій Береза сказав, що на подібні новини про витік інформації не варто звертати уваги. Він зазначив, що інформаційна війна є настільки інтенсивною, що «ми вже не можемо визначити, де правда, а де брехня».

Напередодні NYT повідомила, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав «злиті» матеріали «фотошопом» і пожартував про деградацію російської розвідки.

Водночас американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах і нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи, зазначає «Українська правда».