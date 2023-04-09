Витік засекречених документів західної розвідки міг початися на нині видаленому сервері у Discord ще до початку березня. Про це йдеться у матеріалі Bellingcat.

Журналісти звернули увагу на документи після їх поширення в російських Telegram-каналах. У Telegram документи опублікували із не надто якісно зробленими правками щодо статистики втрат українських та російських військ. «Оригінали» ж знайшли у Discord [платформа обміну миттєвими повідомленнями]. Документи були датовані початком березня і опубліковані приблизно у той же час. Вони поширилися серверами, які вели фанати комп’ютерних ігор. А звідти – на інші сайти, такі як 4Chan, перш ніж з’явитися в Telegram та Twitter.

Однак у Bellingcat знайшли докази того, що деякі документи, датовані січнем, могли бути опубліковані в інтернеті ще раніше. Їх опублікували на сервері Discord Thug Shaker Central. Учасники цього сервера розповіли, що в ньому налічувалося 20 користувачів, яких цікавили «відеоігри, музика, православне християнство і YouTube». Цей сервер не був політичним за своєю природою, хоча його користувачі дотримувалися стійкої консервативної позиції з кількох питань, там широко поширювалися расистські меми.

Наразі сервер Thug Shaker Central видалений, а про його існування стало відомо зі слів членів спільноти, з якими поспілкувався Bellingcat. Вони показали розслідувачам скриншоти опублікованого документа у тому ж стилі та форматуванні, що й інші, датованого 13 січня. Вміст цих документів, окрім дати та класифікації, також був розмитий.

Один з учасників сервера розповів, що Thug Shaker Central спочатку був названий на честь свого засновника і цей користувач є першоджерелом витоку документів. Троє членів сервера сказали Bellingcat, що файли, які просочилися далі їхньої групи, є лише «верхівкою айсберга» порівняно з кількістю документів, опублікованих на Thug Shaker Central.

Bellingcat зв’язався з Discord, щоб запитати про існування Thug Shaker Central та інших згаданих серверів, а також про те, чи було відомо платформі про поширення засекречених документів. Там відповіли, що наразі не можуть надати коментарі.

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Пентагон розслідує витік нібито секретних документів у соцмережі, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ. Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку документів американської розвідки, які були опубліковані у соціальних мережах протягом останніх тижнів.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав витік у мережі «фотошопом» та «віртуальними псевдозливами», і заявив, що «справжні плани росіяни побачать на полі бою».