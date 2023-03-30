Речник ГУР Андрій Юсов розповів, що вже кілька росіян звернулися до України

Представники так званої російської політичної та бізнес-еліти почали виходити на контакт з Україною та просити для себе гарантії безпеки. Росіяни починають визнавати, що війна проти України була злочином, проте не говорять про внутрішню боротьбу для її припинення.

Про це повідомив у середу, 29 березня, в інтерв'ю Gazeta.ua речник Головного управління розвідки міністерства оборони Андрій Юсов. Він зазначив, що російські бізнесмени, політики та інші представники еліт бояться за свою безпеку і просять в України забезпечити необхідні гарантії.

«Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це була колосальна помилка і злочин, а фінал буде трагічним для Росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку. Поки що, не боротьби за іншу країну, а йдеться про власну безпеку і бізнес. Намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є», – розповів Андрій Юсов.

Речник ГУР додав, що росіяни попри невдоволення діями Владіміра Путіна та дедалі більшої світової ізоляції не говорять про боротьбу за внутрішні зміни в Росії. За словами Андрія Юсова, «еліти» просто хочуть убезпечити себе та свої статки.

Зазначимо, ще наприкінці 2022 року The Washington Post заявив про максимальну ізоляцію Владіміра Путіна не тільки у зовнішніх відносинах, але й у внутрішніх. На думку видання, це зумовлено провалом війни проти України та відсутність великих успіхів. У лютому українська розвідка заявила, що на Росію чекає бунт населення та зміна режиму через дедалі більше незадоволення еліт та населення діями Владіміра Путіна. За словами Андрія Юсова, заколот у Росії – це питання часу.