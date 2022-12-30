Президент РФ Владімір Путін через провал війни проти України перебуває в максимальній ізоляції не лише в зовнішніх відносинах, але й у внутрішніх. Про це пише The Washington Post.

Вторгнення в нашу країну зруйнувало економічні зв'язки РФ з Заходом, які та вибудовувала десятиліттями. Як наслідок, Росія сьогодні – це країна-вигнанець, а її лідер максимально віддалився від своїх еліт.

«Зараз Путін відчуває втрату своїх соратників», – пише Washington Post, посилаючись на свої джерела у Кремлі.

Там це пояснюють розколом еліт: одні хочуть припинення війни, а інші підтримують подальшу ескалацію. Всіх їх поєднує одне – незадоволення поточною тактикою РФ у війні.

«Путін – це фігура, яка в очах еліти здається нездатною давати відповіді на питання. Еліта не знає, у що вірити, і боїться думати про завтрашній день», – заявили виданню у Фонді Карнегі.

Член найближчого оточення Путіна в останні тижні висловив російському президенту незгоду з його поведінкою у війні на Україні. Критика є свідченням заворушень всередині російського керівництва з приводу ведення війни, яка обернулася катастрофічно невдало для Москви.

Невдоволення, яке висловив член найближчого оточення Путіна, було пов'язано з неправильним управлінням військовими зусиллями і помилками,й що допускаються тими, хто проводить військову кампанію.

Журналісти не називають ім'я персони, яка почала критикувати Путіна, але вказують що ця інформація була визнана досить важливою і була включена в щоденний брифінг президента Байдена з розвідки і передана іншим офіційним особам США.