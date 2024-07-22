Затриманій загрожує до 12 років ув'язнення

На Миколаївщині співробітники Служби безпеки України затримали чергову російську поплічницю. Жінка наводила російські ракети на портове місто Очаків. Про це у понеділок, 22 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримана жителька Очакова – ідейна прихильниця російської політики. Її завербував блогер-зрадник Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий») із Миколаєва, який переховується в Донецьку та працює на російську спецслужбу. Жінка комунікувала з ним через Telegram-бот, у який надсилала геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняють Очаків. Для уточнення розвідданих він особисто зв’язувався із нею через месенджер.

«Для виконання ворожих завдань вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони. Потім отримані відомості відображала у вигляді позначок на електронних картах та відправляла їх “Лохматому”», – йдеться у повідомленні.

Затримана надсилала проросійському блогеру геолокації ЗСУ

Втім, СБУ викрила жінку та затримала у її помешканні. Також правоохоронці вжили заходів для убезпечення позицій українських військових.

Під час обшуку у затриманої вилучили два мобільні телефони та ноутбук, які вона використовувала для злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.

У СБУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення викрили щонайменше 20 спільників Сергія Лебедєва у різних регіонах України.