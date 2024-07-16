Інформацію про місце перебування українських захисників зрадники надсилали куратору в Росію

Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і збирала координати для нового ракетного удару окупантів по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях. Цілями ворога мали стати штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також окупантів цікавили геолокації логістичних баз та складів з озброєнням і боєприпасами українських військ, інформує пресслужба СБУ у вівторок, 16 липня.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Колаборантка розпитувала колег про місця базування Сил оборони на Харківщині. До злочинної діяльності вона також залучила свого чоловіка – колишнього працівника розформованої міліції з Охтирки на Сумщині.

За даними контррозвідки СБУ, на прохання дружини ексміліціонер обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Окрім того, він випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих. Отриману інформацію він месенджером надсилав дружині, а вона потім звітувала своєму московському куратору. СБУ вже встановила особу куратора.

Співробітники Служби безпеки повідомили, що натрапили на сум'янку у Telegram-каналах, де та неодноразово поширювала свої прокремлівські погляди. Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями Росії.

Наразі слідчі повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.