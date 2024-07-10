Жінці загрожує довічне ув'язнення

На Кіровоградщині правоохоронці затримали жінку, яка здійснила підпал автомобіля спецпризначенця Нацгвардії. Зловмисницею виявилася 28-річна мешканка Олександрії, яка діяла за вказівками російських спецслужб, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 10 липня.

Розвідники СБУ з’ясували, що жінка навмисно підвалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення «Омега» Національної гвардії. Підпал вона здійснила під кураторством російських окупантів.

«Для вчинення злочину жінка придбала легкозаймистий розпалювач та відслідкувала місце паркування авто українського захисника. Після погодження потенційної цілі з окупантами їхня поплічниця під час комендантської години підкралась до автомобіля Нацгвардії та підпалила його», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Свідчення виконаного завдання злочинниця мала передати росіянам. За даними СБУ, відео з підпалом машини, яке зняла жінка, планували використовувати для проведення ІПСО нібито про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині.

Наступним завданням жінки мав стати підпал будівлі місцевого ТЦК та СП. Щоб підпалити установу, російська агентка мала застосувати коктейль Молотова. За виконані завдання окупанти обіцяли їй грошову винагороду. До слова, на жінку росіяни вийшли на початку літа через її активність на Telegram-каналах про легкий заробіток.

Злочинницю затримали протягом наступного дня з моменту підпалу службової автівки. Під час обшуків в жінки правоохоронці виявили мобільний телефон з доказами злочину та компоненти для запалювальної суміші. Місцевій мешканці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань), а також вирішується питання щодо додаткової підозри за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Жінці загрожує довічне ув’язнення.