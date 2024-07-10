Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

На Харківщині СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за рухом ешелонів Збройних Сил України. Ним виявився працівник «Укрзалізниці», якого завербували агенти ГРУ, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 10 липня.

За даними слідства, російський агент збирав інформацію про залізничні маршрути потягів, які перевозять важке озброєння та снаряди на фронт. Чоловік приховано фіксував напрямку руху локомотивів із забезпеченням для ЗСУ з кабіни потяга, на якому працював.

«Зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ)», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зрадника затримали у вагоні локомотиву, в якому він працював

Куратор російських спецслужб вийшов на контакт з чоловіком, оскільки він був активним користувачем прокремлівських пропагандистських каналів у Telegram та поширював антиукраїнські наративи у коментарях під російськими дописами.

Зазначається, що актуальні розвіддані окупанти планували використати для дронових атак по залізничній інфраструктурі на Харківщині. За планом росіян, пошкодження колій мало б зірвати постачання озброєння на лінію фронту у прикордонні області, де тривають бої.

Зрадника затримали під час того, як він намагався передати розвіддані росіянам. Правоохоронці виявили, що чоловік також мав збирати інформацію про фортифікаційні споруди та укріплення ЗСУ на Харківщині.

Під час обшуків у залізничному вагоні, де працював чоловік, правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами шпигування за ЗСУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Залізничнику загрожує довічне ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.