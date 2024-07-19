Затриманому загрожує 12 років позбавлення волі

У Херсоні співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації міста працював на росіян. Зокрема, чоловік публічно закликав Росію захопити Херсонщину. Про це у п’ятницю, 19 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – 55-річний керівник однієї з районних організацій міської «Спілки ветеранів Афганістану». Після захоплення Херсону він запропонував росіянам свою допомогу у війні проти України. Росіяни призначили зрадника головним помічником очільника так званого департаменту зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики місцевої окупаційної адміністрації Росії.

«Одночасно він увійшов до пулу псевдоактивістів гауляйтера Сальдо, які публічно виступали на підтримку кремля нібито від імені пересічних людей та громадських організацій. За даними слідства, у липні 2022 року колаборант був одним з головних учасників проросійського форуму, де він закликав приєднати регіон до складу Росії», – йдеться у повідомленні.

Затриманий публічно закликав Росію захопити Херсонщину

Після звільнення Херсона колаборант припинив будь-яку публічну діяльність та намагався уникнути правосуддя. Втім, контррозвідники Служби безпеки встановили його місцеперебування і затримали. Під час затримання чоловік намагався втекти від правоохоронців: втік з помешкання через таємний вихід і сховався у підвалі сусіднього будинку.

СБУ ініціювала мовно-лінгвістичну експертизу, яка підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності колаборанта. Затриманому оголосили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.