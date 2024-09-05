Працівник українського банку збирав для росіян інформацію про місця та наслідки повітряних ударів у Харкові

У Харкові викрили зрадника, який працював на російського шпигуна – громадянина Росії. Про його затримання повідомила Служба безпеки України у четвер, 5 вересня.

Як встановила контррозвідка, росіянин готував ракетно-бомбові удари по обласному центру, однак у липні 2024 року правоохоронці затримали його у власному помешканні. Розслідуючи діяльність шпигуна, спецслужба вийшла також на його поплічника. Ним виявився керівник відділу місцевої філії популярного банку.



За вказівкою росіянина банкір розвідував локації українських захисників, які обороняють Харків. Крім того, чоловік збирав для російської розвідки інформацію про місця та наслідки повітряних ударів по місту. Отриману інформацію він передавав російському шпигуну під час зустрічей та за допомогою месенджера.

«Після кожного сеансу агентурного зв’язку зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату. Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора», – додали в СБУ.



Наразі чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також 30 серпня Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали у Харкові агента воєнної розвідки Росії, який шпигував за українськими військами, що боронять обласний центр. Шпигуном виявився працівник місцевого лісництва.

Тоді як на Донеччині українським спецслужбам вдалося встановити ще одного інформатора Федеральної служби безпеки Росії. Чоловік передавав росіянам місце розташування українських військ, які обороняють Торецьк.