СБУ затримала бухгалтерку одеського заводу, яка коригувала ракетні удари по місту

Бухгалтерка одного з одеських заводів коригувала ракетні удари росіян по місту. Служба безпеки України у середу, 4 вересня, повідомила про її затримання.

У поле зору російських спецслужб жінка потрапила через свої антиукраїнські дописи у соцмережах. Спецслужби з'ясували, що вона об’їжджала місто на громадському транспорті й фіксувала місця дислокації українських захисників на відео. Після цього бухгалтерка робила звіт для ФСБ Росії, наносячи інформацію на карти Google. Як зазначили у Генпрокуратурі, вона встигла передати дані про щонайменше 10 об’єктів.

«При цьому підозрювана усвідомлювала, що надану нею інформацію ворог може використати для завдання ракетних ударів по цих об'єктах», – додають у дописі.



Служба безпеки наголосила, що своєчасно викрила і задокументувала ворожу активність й на фінальному етапі спецоперації затримала її. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

У помешканні зрадниці провели обшуки й знайшли мобільний телефон із доказами злочину. Одеситка наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна за державну зраду.

Нагадаємо, 23 серпня СБУ затримала корегувальника подвійного удару «Іскандерами» по Одесі. Російським агентом виявився місцевий рієлтор.

18 серпня також стало відомо, що в Одесі правоохоронці затримали двох 18-річних хлопців та 15-річну дівчину за підпал релейної шафи на замовлення ФСБ. Крім того, група юнаків фіксувала наслідки російських обстрілів у місті.