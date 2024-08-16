Юнаки вже не вперше намагалися підпалити релейну шафу

В Одесі правоохоронці затримали двох 18-річних хлопців та 15-річну дівчину за підпал релейної шафи на замовлення ФСБ. Крім того, група юнаків фіксувала наслідки російських обстрілів у місті. Про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

За даними слідчих, дівчина разом із хлопцями працювала на росіян за незначну винагороду. На замовлення окупантів вони вже не вперше намагалися підпалити релейну шафу «Укрзалізниці» на віддаленому відрізку колій без освітлення. Крім того, юнаки фіксували наслідки російських обстрілів у місті, а також дискредитували роботу ТЦК.

Правоохоронці затримали хлопців разом із дівчиною та оголосили їм про підозри у вчинені диверсії (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Всім трьом може загрожувати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, у червні 2024 року на Миколаївщині правоохоронці затримали 16-річного та 17-річного хлопців, які підпалили автомобілі працівників Територіалього центру комплектування та соціальної підтримки в Одеській області