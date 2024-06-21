Хлопці намагалися переховуватись на Миколаївщині

На Миколаївщині правоохоронці затримали 16-річного та 17-річного хлопців, які підпалили автомобілі працівників Територіалього центру комплектування та соціальної підтримки в Одеській області. Про це у четвер, 20 чернвя, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

Слідчі встановили 16-річний затриманий, шукаючи в інтернеті підробіток, отримав пропозицію за гроші підпалювати автомобілі працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Хлопець погодився та запропонував 17-річного другу вчиняти ці злочини разом. Замовники підпалів також вимагали від хлопців відео палаючих авто.

«Змовившись, в один день рано-вранці хлопці здійснили підпал двох автівок ( Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe). Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розшукали підлітків на Миколаїіщині. У них вилучили гроші, які вони отримали за підпали авто, а також телефони з інформацією, що підтверджує їхні злочинні дії.

Слідчі повідомили хлопцям про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Цей злочин карається позбавленням волі строком від трьох до десяти років.Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Крім того, під час розслідування правоохоронці встановили, що дії замовника підпалів імовірно були спрямовані на підтрив боєздатності української армії тому поліцейські передадуть матеріали розслідування до СБУ. Замовнику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. За даними слідчих, він перебуває за кордоном.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці затримали групу підлітків за підпал автомобілів військовослужбовців на замовлення росіян. Слідчі встановили, що росіяни завербували підлітків через соціальні мережі.