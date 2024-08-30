Ліснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали у Харкові агента воєнної розвідки Росії, який шпигував за українськими військами, що боронять обласний центр. Шпигуном виявився працівник місцевого лісництва, повідомили у пресцентрі СБУ в п’ятницю, 30 серпня.

Слідство встановило, що ворожий поплічник обмінювався інформацією з окупантами через свого знайомого, який на початку повномасштабної війни виїхав до Росії та пішов на співпрацю з РФ. Діяльність зв’язкового координував кадровий співробітник російського ГРУ, використовуючи анонімний чат в одному із месенджерів.

Російський шпигун під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу фіксував локації підрозділів Збройних сил. Він також приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників.

«Окрім координат військових об’єктів лісник додатково намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та види озброєнь. Отримані відомості зловмисник наносив на гугл-карти для підготовки “звіту” російській спецслужбі», – ідеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали харківського шпигуна у нього вдома. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.