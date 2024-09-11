Містянину загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки затримала шпигуна за українськими військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку. Ворожим поплічником виявився 52-річний мешканець прифронтового міста Дружківка на Донеччині, повідомили в пресцентрі СБУ в середу, 11 вересня.

Як з’ясували правоохоронці, російські спецслужби завербували містянина через його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до Росії, а згодом вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії. Перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донеччини, бойовик передавав інформацію росіянам.

«Підозрюваний намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Часів Яр. Також ворога цікавили локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони», – ідеться в повідомленні.

Мешканець Дружківки упродовж трьох місяців передавав відомості про розташування особового складу та військової техніки Сил оборони. З метою конспірації він вдавав із себе рибака та брав у дорогу відповідне спорядження.

Служба безпеки затримала російського шпигуна в Дружківці. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.