Рівненський міський суд виніс вирок 53-річному жителю Запоріжжю за державну зраду. Чоловік допомагав росіянам наводити ракети по рідному місту й мав намір очолити окупаційні органи влади. За скоєне йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили 5 вересня у прокуратурі Рівненщини, у березні 2022 року співробітники ФСБ завербували 53-річного жителя Запоріжжя, який мав проросійські погляди.

«На виконання завдань свого куратора агент російської спецслужби регулярно збирав і передавав через Telegram дані про місця розташування об’єктів критичної інфраструктури та блокпостів у Запоріжжі, пункти дислокації підрозділів ЗСУ, а також шляхи переміщення ешелонів з військовою технікою. Крім того, чоловік ще й виконував роль коригувальника вогню. Після обстрілів міста він повідомляв ворогу інформацію про місця ракетних влучань як у військові, так і в цивільні об’єкти», – зазначають у прокуратурі.

Відомо, що свою підривну діяльність чоловік проводив з ідеологічних і корисливих мотивів, оскільки сподівався очолити окупаційні органи влади у випадку захоплення росіянами Запоріжжя. Його затримали у серпні 2022 року й наразі він перебуває під вартою у Рівному.

У суді обвинувачений так і не зміг пояснити, чому пішов на злочин і переконував, що своїми діями він ніяк не нашкодив національній безпеці України.

Суд визнав жителя Запоріжжя винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) й призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йдеться, зокрема, про 5,4 га землі, яка підлягає передачі у власність держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.