Суд виніс вирок завербованому білорусу за підготовку диверсії на об'єктах енергетики

Кузнецовський міський суд виніс вирок білорусу Івану Яровому із позивним «Пушкін», який воював на боці росіян і готував диверсію на території Рівненщини. Обвинуваченого затримали біля об’єкту енергетичної інфраструктури на спробі встановити GPS-трекер з метою наведення російських ракет. За це він отримав 15 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Як йдеться у вироку від 20 травня, із жовтня 2015 року Іван Яровий служив стрільцем в одному з підрозділів так званої «ДНР», а через рік долучився до лав «ЛНР» на посаду навідника гаубиці Д-30.

Наприкінці березня 2023 року із обвинуваченим через Telegram зв’язалася особа, яка представилася співробітником Генерального штабу Збройних сил РФ, і запропонувала поїхати на територію України задля здійснення диверсій. Іван Яровий погодився. Він придбав новий мобільний телефон, декілька сім-карток, ліхтарик, маскувальний халат, компас і термобілизну. 11 січня 2024 року чоловік прибув до міста Пінськ Республіки Білорусь, звідки невстановлена особа переправила його через кордон. В Україні його зустрів інший спільник, який передав наплічник із підробленим паспортом громадянина України та GPS-трекерами. Того ж дня білорус приїхав до анкерної опори Рівненської АЕС, де його затримали співробітники СБУ.

Згідно з даними слідства, за співпрацю з росіянами обвинувачений отримав 1000 доларів винагороди. Крім того, йому обіцяли посприяти в отриманні російського громадянства та сплатити 5000 доларів після виконання завдання.

Суддя Ганна Бренчук визнала Івана Ярового винним за ч.1 ст.14, ч.2 ст.113, ч.1 ст.258-3 ККУ (підготовка до злочину, диверсія, створення терористичної групи) й призначила 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.