Чоловіка затримали до того, як він встиг встановити трекери

На Рівненщині СБУ затримала «вагнерівця», який готував диверсію на об’єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, зловмисник мав встановити GPS-трекери на важливих об’єктах, аби росіяни чітко знали, куди завдати ударів. Про затримання диверсанта стало відомо у понеділок, 15 січня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини.

За даними слідства, 11 січня цього року 34-річний громадянин Білорусі незаконно перетнув кордон України, аби за завданням свого куратора підготувати диверсію, яка б знеструмила центральні регіони держави. Зокрема, чоловік мав встановити GPS-трекери на об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненщини, аби росіяни отримали точні координати цих об’єктів для подальшого нанесення повітряних ударів.

«У ході спецоперації співробітники СБУ завадили іноземцеві завершити підготовку диверсії. Чоловіка затримали на території Сарненського району Рівненщини. При собі він мав GPS-трекери та стартові пакети українського мобільного оператора. З метою конспірації своєї злочинної діяльності диверсант використовував підроблений паспорт громадянина України», – повідомляє прокуратура.

У прес-службі СБУ Рівненщини додають, що про плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Білорусі. З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні.

«Він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію. За сигналами “маячків” окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed», – зазначають в СБУ.

Білорусу вручили підозри за ч.1 ст. 14 та ч.2 ст. 113 ККУ (диверсія) та ч.1 ст. 258-3 ККУ (створення териристичної групи). Суд вже обрав йому запобіжний захід: чоловік перебуватиме від вартою. Йому загрожує мінімум 15 років тюрми, або ж довічне ув’язнення.

Додамо, що 34-річний чоловік у 2014-2017 роках був учасником кількох незаконних збройних формувань так званих «ЛНР/ДНР», у складі яких воював проти України. У 2023 році чоловік входив до артилерійського підрозділу ПВК «Вагнер» та брав участь у бойових діях проти Сил оборони України поблизу Бахмута.