Працівники СБУ затримали чоловіка у червні 2023 року

Райсуд на Рівненщині призначив шість з половиною років ув'язнення білоруському агенту, який доповідав ворожим спецслужбам про переміщення ЗСУ та оборону північних кордонів. Зауважимо, що у червні минулого року Анатолія Диковицького судили за виправдовування російської збройної агресії, тоді чоловік запевняв, що українські військові самі обстрілюють мирне населення.

За інформацією слідства, чоловік є громадянином Білорусі, але має посвідку на постійне проживання в Україні. Тривалий час він мешкав на Рівненщині.

Як йдеться у вироку Зарічненського райсуду, слідство зафіксувало декілька розмов обвинуваченого з громадянином Білорусі, під час яких він детально розповідав про укріплення кордонів, розміщення та передислокації військових у цьому регіоні, а також де розташовані блокпости. Усі розмови відбувались у період з кінця квітня по кінець травня цього року.

Слідчі СБУ встановили, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловіка завербував співробітник білоруського КДБ. У поле зору спецслужби він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського Союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

На судовому засіданні, яке відбулося 20 вересня, Анатолій Диковицький своєї провини не визнав. Заявив, що кінці лютого цього року до нього додому кілька разів приїздили невідомі особи, які представилися співробітниками консульства Республіки Білорусь. Вони, за його словами, привітали його з днем виводу військ з Афганістану, дали 2 тис. грн та телефон, повідомивши, що будуть йому телефонувати, якщо щось буде потрібно.

«Упродовж квітня-травня він спілкувався по телефону із особою, розповідав інформацію, яка була йому відома від жителів селища про розташування сил територіальної оборони та військовослужбовців Збройних Сил України. Дії невідомих осіб, які запропонували йому співробітництво, вважає провокацією. Настання жодних шкідливих наслідків не бажав, ініціатором цього спілкування не був, спеціально інформації не збирав», – переконував Анатолій Диковицький.

Однак, суддя Руслана Снітчук дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтвержується. Зокрема, вагомим доказом стали записи телефонних розмов. Його визнали винним у порушенні ч.2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення ЗСУ) та призначили шість років і шість місяців тюрми. За проведені експертизи Анатолій Диковицький повинен заплатити 9,5 тис. грн.

Додамо, що чоловік вже має судимість: у червні минулого року його визнали винним у виправдовуванні російської агресії проти України. Чоловік переконував співрозмовника, що українська міста обстрілюють не росіяни, а самі українці. Тоді йому призначили лише два роки іспитового терміну.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.