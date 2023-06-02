Чоловіка затримали під час чергової спроби передати розвіддані

СБУ затримала на Рівненщині білоруського агента, який шпигував за ЗСУ. Чоловік інформував ворога про маршрути переміщення військової техніки та про оборону північних кордонів. Затримали його під час спроби вкотре передати розвіддані. Наразі він під вартою, за скоєне шпигуну загрожує до восьми років тюрми.

Про викриття ворожого агента стало відомо у п'ятницю, 2 червня, після повідомлення Служби безпеки України. За інформацією слідства, чоловік є громадянином Білорусі, але має посвідку на постійне проживання в Україні. Зокрема, тривалий час він мешкав на Рівненщині.

На початку повномасштабного вторгнення Росії чоловіка завербував співробітник білоруського КДБ. У поле зору спецслужби він потрапив як колишній командир підрозділу десантно-штурмових військ Радянського Союзу. Тоді він брав активну участь у бойових діях в Афганістані.

Завданням агента був збір даних про оборону північних кордонів України та маршрути переміщення військової техніки.

«Для виконання розвідзавдань на Рівненщині він обходив прикордонну територію і спостерігав за переміщенням Сил оборони. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника за місцем його проживання під час чергової спроби передачі розвідданих до Республіки Білорусь», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури Рівненщини додають, що під час обшуків у нього виявили та вилучили засоби зв’язку із доказами листування та записники із білоруськими та російськими контактами.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення ЗСУ). У разі доведення вини йому загрожує від п'яти до восьми років тюрми. Наразі він перебуває під вартою.