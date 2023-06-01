Українських перевізників також стали заміняти на лояльніших російських

На тимчасово окупованих територіях України росіяни почали залучати до шпигування співробітників перевізних служб та таксі. Про це повідомила у четвер, 1 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, росіяни розширюють свою агентурну мережу, щоб виявити проукраїнсько налаштованих мешканців. Для цього вони змушують працівників таксі та маршрутних перевезень доповідати про людей, які порушують окупаційний режим чи схвально відгукуються про Україну.

«У разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників. Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей», – повідомила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що на тимчасово окупованих територіях також дедалі більше користуються послугами саме російських, лояльних до режиму перевізників. Низка українських підприємців натомість отримує попередження про припинення дії договорів через «недотримання зобов’язань».