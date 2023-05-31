Наталія Лисицька служила на контракті в ЗСУ з 2018 року

Служба безпеки України оголосила підозру в державній зраді військовослужбовиці-дезертирці, яка не послухалась наказу командування та залишилась на окупованій території. Наразі зрадниця працює в окупаційній «соціальній службі», йдеться у документі Офісу Генерального прокурора, написало у середу, 31 травня «Суспільне».

У документі йдеться, що старша солдатка 57 окремої мотопіхотної бригади Оперативного командування «Південь» Наталія Лисицька на початку повномасштабної війни добровільно перейшла на сторону окупантів, проігнорувавши наказ командира виходити до Кропивницького. Жінка пішла на співпрацю з росіянами та, за даними правоохоронців, працює у так званій «соціальній службі» у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Зрадниця почала співпрацювати з росіянами не пізніше 14 червня 2022 року. У лавах ЗСУ Лисицька пробула майже чотири роки, бувши контрактницею з 2018 року.

За зібраними фактами правоохоронці заочно повідомили Наталії Лисицькій про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу), та за ч. 4 ст. 408 ККУ (дезертирство). Жінці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.