Колаборант з 2014 року допомагає Росії

Суд арештував майно прикарпатського колаборанта, який допомагав російським окупантам в тимчасово окупованому Марікуполі, на 1,7 млн грн. Чоловік з 2014 року перебуває на території Росії та допомагає росіянам приховувати воєнні злочини в Україні, повідомили у вівторок, 30 травня, у прес-службі управління СБУ в Івано-Франківській області.

За даними правоохоронців, колаборант з Івано-Франківщини виконував роботи з демонтажу Маріупольського драматичного театру, який росіяни зруйнували 16 березня 2022 року. Внаслідок авіаудару загинули сотні мешканців міста, які переховувались у театрі.

«СБУ встановила, що залученими до робіт фірмами-підрядниками керував громадянин України, уродженець Івано-Франківщини, який виїхав до РФ у 2014 році. З червня 2022 року підконтрольні фігуранту компанії з Санкт-Петербурга демонтували центральну та фронтальну стіни, фасад споруди драмтеатру, які містили на собі сліди бомбардування», – повідомили у прес-службі Прикарпатського управління СБУ.

Компанії, які очолював колаборант, також працювали над демонтажем інших зруйнованих та пошкоджених росіянами будівель. Чоловік продовжує співпрацювати з окупантами.

У січні 2023 року правоохоронці повідомили колаборанту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Чоловіку загрожує 5 років позбавлення волі та конфіскація майна. До суду передали обвинувачувальний акт, а на майно прикарпатця на суму 1,7 млн грн наклали арешт. Йдеться про частку будинку в Чернівецькій області.