Риболовецький траулер росіяни не використовували, оскільки він тільки добудувався

Служба безпеки України арештувала на Миколаївщині риболовецький траулер, який належить компанії російського олігарха Алєксандра Вєрховского. Судно оцінюють у майже 1 млрд грн, повідомили у прес-службі СБУ в п'ятницю, 26 травня.

Судно Алєксандра Вєрховского, який перебуває під міжнародними санкціями за масштабне фінансування війни Росії проти України, належить його холдингу, який перераховує до бюджету Росії мільярди. Риболофецький траулер «Бухта Соколовская» був одним із суден «флоту» Вєрховского.

«Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень. Встановлено, що Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним з найбільших фінансових "донорів" війни проти України. Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ», – повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що судно не було введено в експлуатацію, оскільки перебувало на стадії незавершеного будівництва на території одного із миколаївських суднобудівних заводів. Щоб обійти санкції, один з бенефіціарів компанії, якій належить корабель, оформив його на одне з публічних акціонерних товариств з Приморського краю Росії.

СБУ викрила шахрайську схему та арештувало риболовецький траулер. Наразі судно вартістю майже млрд грн передано до АРМА.