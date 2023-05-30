В СБУ повідомили, що російських посадовців видав агент, який на них працював

Служба безпеки України встановила особи двох російських злочинців, які наказали своєму агенту в Києві шпигувати за роботою оборонного заводу. Чоловіка, який шпигував на користь росіян, затримали ще в лютому, а фігурантів справи розкрили у вівторок, 30 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, за вербування киянина та накази шпигувати за українським оборонпромом відповідальні співробітники російського міноборони та мінекономіки. Росіяни намагалися дізнатися дані щодо наявного українського озброєння.

«Одним із них є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони рф полковник Дмитро Гулій. Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв», – повідомили у прес-служби СБУ.

Окрім озброєння української армії окупантів цікавили наслідки влучань ворожих снарядів по столиці. Завербований агент мав передавати їм дані щодо місць прильотів.

Після затримання у лютому 2023 року завербований киянин надав персональні дані своїх «кураторів». Спілкувався з російськими посадовцями чоловік у месенджерах. Обом окупантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 (шпигунство). Їхньому агенту оголосили про підозру за ст. 111 ККУ (державна зрада).