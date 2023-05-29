Родичі полонених солдат знову отримують виплати від військової частини

Державне бюро розслідувань закрило провадження відносно 277 військовослужбовців 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Військових, які обороняли Маріуполь, підозрювали в дезертирстві, повідомили у понеділок, 29 травня, у прес-службі ДБР.

За даними слідчих, українські військовослужбовці не переходили добровільно на сторону ворога, а потрапили в полон через зраду одного з командирів батальйону. Начальник речової служби у 501 батальйоні вмовив командира батальйону здатися росіянам, після чого 277 військовослужбовців потрапили в полон.

«Насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та вмовив командира батальйону здатися.Через це військовослужбовцям батальйону був відданий наказ нібито на передислокацію, а насправді їх переправили до "ДНР". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон», – повідомили у прес-службі ДБР.

Справу щодо полонених військовослужбовців закрили за клопотання ДБР. Крім того, їхнім родичам відновили виплати грошового забезпечення згідно із законодавством. Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомили про підозру за ч.2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує довічне позбавлення волі.