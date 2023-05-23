У Яворові солдата-контрактника засудили до чотирьох років ув'язнення за втечу з військової частини. Кілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення, солдат втік і не з'являвся не службі впродовж чотирьох місяців. Реальне тюремне ув'язнення контрактник отримав, бо минулого року був засуджений за крадіжку.

З порталу судової влади відомо, що засуджений солдат – уродженець Дрогобича Сергій Соловйов. З військової частини він втік 25 вересня 2018 року і сам повернувся в розташування через чотири місяці – 28 січня 2019 року.

За самовільне залишення військової частини передбачена кримінальна відповідальність. На засіданні Яворівського суду, Соловйов просив його дуже не карати і визнав свою провину. Однак Сергій Соловйов вже сидить у в'язниці. У березні минулого року його судили за крадіжку і грабіж з проникнення в житло.

При призначенні покарання за самовільне залишення військової частини, суддя Яворівського суду Наталя Швед, враховувала, що солдат вже має судимість і призначила йому реальний термін ув'язнення. Тож Сергій Соловйов сидітиме у в'язниці 4 роки. На цей вирок ще може бути подана апеляція.