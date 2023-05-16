Шевченківський районний суд Львова оголосив вирок військовому зі Львова, який самовільно залишив військову частину та близько двох місяців не з’являвся на службі. Суд призначив йому тюремне ув’язнення, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який оголосили у травні 2023 року, львів’янин під час мобілізації був призначений на посаду стрільця та має звання солдат. Наприкінці липня 2022 року військовий самовільно покинув військову частину та протягом двох місяців не з’являвся на службу.

У суді солдат розповів, що він не отримав дозволу начальника та самовільно покинув військову частину. Заявив, що не мав наміру назавжди ухилитись від проходження служби.

Справу розглядав суддя Руслан Єзерський, який визнав військового винним у самовільному залишенні місця служби та призначив п’ять років тюрми. Однак він звільнив солдата від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Нагадаємо, що останнім часом суди виносять вироки військовим на самовільне залишення служби чи неявку у військкомати після отримання повістки. До прикладу, нещодавно львів’янину оголосили вирок за втечу з військової частини, а у Бродах суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку і не прийшов у військкомат.