Бродівський районний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю, який не прийшов у військкомат після врученої повістки, чим ухилився від призову. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від покарання з іспитовим терміном у два роки.

Як вказано у вироку суду, у січні 2023 року мешканцю Бродів вручили повістку, проте він не з’явився у вказаний день у військкомат, відтак ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Справу розглядала суддя Тетяна Марків, яка визнала чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначила йому покарання у вигляді трьох років тюрми, але звільнила від відбування тюремного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном.