Личаківський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовцю Держприкордонслужби, який відмовився виконати наказ начальника та поїхати у зону бойових дій. За непокору солдата оштрафували на 51 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, уродженця Івано-Франківська було призвано на військову службу у Державну прикордонну службу під час мобілізації. У квітні 2022 року чоловік відмовився виконати наказ начальника та їхати у відрядження у зону бойових дій. Тоді військовий пояснив, що має посттравматичну дитячу травму, зокрема страх великих вибухів, та заявляв, що готовий служити, але не на бойових посадах.

В судовому засіданні солдат визнав свою провину та пояснив, що наказ не виконав через страх за своє життя. Однак під час несення військової служби усвідомив наслідки, двічі звертався з рапортами про готовність несення військової служби в зоні бойових дій. Морально адаптувався та готовий належним чином нести військову службу та виконувати військовий обов'язок, зокрема їхати на схід.

Дослідивши матеріали справи, суддя Назар Стрепко визнав солдата винним у вчиненні непокори та оштрафував на 51 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.