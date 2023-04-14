Франківський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, якому вручили повістку, але він не прийшов у військкомат та ухилився від призову. Чоловіка звільнили від відбування трьох років ув’язнення зі встановленням річного іспитового терміну.

Як вказано у вироку, у вересні 2022 року чоловік отримав повістку до Галицько-Франківського об’єднаного центру комплектування, він пройшов медкомісію, був придатним до військової служби. Йому вручили ще одну повістку та хотіли відправити до військової частини для проходження служби, але чоловік ухилився від призову та не з’явився у військкомат.

У суді львів’янин визнав свою провину. Він пояснив, що не прийшов у військкомат, боячись брати участь у бойових діях без відповідної підготовки. Свій страх пояснив попереднім невдалим досвідом проходження строкової військової служби у військовій частині Державної спеціальної служби транспорту, під час якої не набув військових навичок через постійні залучення військових до безкоштовних робіт на цивільних об’єктах, де вони різали поролон, укладали бетон тощо.

Справу розглядав суддя Олександр Величко. Він дослідив матеріали справи та визнав львів’янина винним в ухиленні від призову. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.