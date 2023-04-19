Франківський районний суд Львова виніс вирок військовому, який пішов у відпустку та не повернувся у військову частину. Солдат 10 місяців не з’являвся на службу. Суд призначив йому три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, уродженець Київщини проходив військову службу за контрактом. Чоловік пішов у відпустку та не повернувся у військову частину. Солдат мав повернутись на службу 25 жовтня 2021 року, але він цього не зробив і аж через десять місяців (наприкінці серпня 2022 року) добровільно з’явився до теруправління ДБР.

У суді обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що діяв необдумано. Він заявив, що хоче продовжувати військову службу та звертався до командування військової частини, однак отримав відповідь, що до завершення судового розгляду справи не може бути поновленим.

Справу розглядав суддя Василь Кузь, він дослідив матеріали справи та визнав солдата винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби). Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.