Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок військовому, який загубив автомат на залізничному вокзалі. Йому призначили два роки тюрми, але звільнили від покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, чоловік проходить військову службу на посаді командира гармати у військовому званні солдат. 25 червня 2022 року він перебував на залізничній станції «Добросин» та під час нічного відпочинку залишив без нагляду автомат Калашникова із магазином і серед ночі виявив, що його у нього вкрали. Військового судили через втрату ввіреної для службового користування зброї внаслідок порушення правил її зберігання в умовах воєнного стану.

У суді солдат визнав свою вину та розповів, що випадок трапився на залізничній станції в Львівській області в червні 2022 року. Він здав наряд, сперся до дерева, автомат був збоку. Коли прокинувся, то побачив, що автомата немає. Спочатку він шукав автомат сам, а потім з сержантом і цілою батареєю. Також додав, що з нього стягнули вартість автомата.

Справу розглядав суддя Зорян Оприск, він дослідив матеріали справи та визнав чоловіка винним у втраті військового майна. Солдатові призначили два роки тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши рік умовного терміну.