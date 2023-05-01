Старосамбірський районний суд Львівщини виніс вирок чоловіку, який отримав повістку та не прийшов у військкомат. За ухилення від призову на військову службу йому призначили рік обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у квітні 2023 року, чоловік перебував на військовому обліку, пройшов медкомісію у травні 2021 року та був визнаний придатним для служби. Він отримав повістку для відправлення до місця строкової служби, проте не прийшов у військкомат.

У суді чоловік визнав свою провину та зазначив, що вчинив кримінальний проступок до запровадження на території України воєнного стану.

Справу розглядав суддя Юрій Пошивак, він дослідив матеріали справи та визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову строкову службу. Чоловіку призначили рік обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Нагадаємо, що останнім часом суди виносять вироки військовим на самовільне залишення служби чи неявку у військкомати після отримання повістки. До прикладу, нещодавно львів’янину оголосили вирок за втечу з військової частини, а у Бродах суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку і не прийшов у військкомат.