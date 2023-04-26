Шевченківський районний суд Львова оголосив вирок військовому зі Львова за самовільне залишення місця служби. Чоловіку призначили п’ять років тюрми, але звільнили від покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, військовий зі Львова був призначений на посаду кулеметника у одну з військових частин. 20 грудня 2022 року він мав з’явитись у військову частину, але не зробив цього і до 26 січня був відсутній на службі. Відтак через це проти нього порушили справу за самовільне залишення місця служби.

У суді військовий визнав свою провину. Він розповів, що протягом жовтня – грудня 2022 року брав участь у бойових діях. Після повернення до Львова йому та колегам повідомили, що їх батальйон розформовують та вони переходять в підпорядкування військової частини та на 10 днів їм надають відпустку. Військовий подзвонив дружині, яка під час повномасштабного вторгнення поїхала до Польщі, щоб вона на час його відпустки приїхала в Україну. Через кілька днів після цього йому надійшла смс з вказівкою прибути в розпорядження військової частини наступного ранку.

Військовий проігнорував цю смс, бо 10 днів його відпустки ще не завершились. Чоловік стверджує, що за десять днів він хотів повернутися у військову частину, до якої був зарахований, однак не зміг зв’язатися з командиром роти, бо він був за кордоном на навчанні. За якийсь час через органи поліції йому вдалося сконтактуватись з комбатом та повернутися в розпорядження військової частини.

Справу розглядала суддя Олександра Баєва, вона дослідила матеріали справи та призначила військовому п’ять років тюрми за самовільне залишення місця служби. Однак його звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном.