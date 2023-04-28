Залізничний районний суд Львова оголосив вирок сержанту, який втік з військової частини та понад два місяці не з’являвся на службу. Військовому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від покарання, встановивши трирічний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, уродженець Перемишлян проходив військову службу у одній з військових частин та мав звання сержант. 14 листопада 2022 року він самовільно залишив військову частину та ухилявся від служби до лютого 2023 року. 2 лютого він сам прийшов у підрозділ ДБР у Львові.

У суді військовий повністю визнав свою провину та розповів, що повернувся із зони бойових дій та хотів піти у відпустку, але командир йому відмовив. Сержант заявив, що через складні сімейні обставини він втік з військової частини. Владнавши свої справи чоловік повернувся в частину, де йому сказали, що для того, щоб він знову міг служити, йому треба отримати рішення суду. Військовий просив суд не призначати йому тюремне ув’язнення, бо він має намір їхати на фронт зі своїми товаришами.

Справу розглядала суддя Ірина Мруць, яка визнала військового винним у самовільному залишенні військової частині та призначила покарання – п’ять років тюрми, але суддя звільнила його від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що останнім часом суди виносять вироки військовим на самовільне залишення служби чи неявку у військкомати після отримання повістки. До прикладу, нещодавно львів’янину оголосили вирок за втечу з військової частини, а у Бродах суд виніс вирок чоловіку, який отримав повістку і не прийшов у військкомат.